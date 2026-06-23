Путин сам разрушил собственный миф: в ООН заявили о символическом ударе РФ по Лавре

Лавра / © Офис президента Украины

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Российский удар по Киево-Печерской лавре стал не только атакой на украинское культурное наследие, но и разрушил исторический нарратив Кремля о якобы «общем наследии» с Киевской Русью.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины Андрей Мельник, пишет Укринформ .

По словам дипломата, российские войска целенаправленно повредили территорию Киево-Печерской лавры, а также нанесли удар по Национальной киностудии имени Александра Довженко — одному из символов украинского кинематографа.

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Мельник подчеркнул, что за более тысячи лет существования Лавра пережила монгольское нашествие, нацистскую оккупацию и советские религиозные преследования, однако теперь потерпела удар от России.

«Намеренно повредив Успенский собор, который Россия выдает за свое наследие, Путин нанес удар по самым основам своего фальшивого исторического нарратива. Он забил гвоздь в гроб собственного исторического мифа», - заявил украинский дипломат.

Также представитель Украины сообщил, что в результате российской атаки в Черном море вспыхнуло судно под флагом Панамы, погиб гражданин Египта. Под удары попали корабли под флагами Палау и Белиза.

Отдельно Мельник отверг обвинения Москвы по украинским ударам по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, подчеркнув, что такие объекты являются законными военными целями в соответствии с международным гуманитарным правом.

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Обстрел Киево-Печерской лавры - последние новости

Ночью против 15 июня РФ атаковала Киево-Печерскую лавру. На территории загорелась загоревшаяся крыша Успенского собора. Попадание произошло прямо в Степановский придел и произошло сильное возгорание. Кроме того, в соборе достаточно сильны повреждения иконостаса, есть повреждения росписей, находящихся там фресок.

После атаки РФ в Лавре срочно эвакуировали святыни – древние иконы, антиминсы, а также другие богослужебные предметы, которые могли оказать.

К слову, правительство Украины приступило к подготовке к восстановлению Успенского собора Киево-Печерской лавры. Премьер Юлия Свириденко сообщила, что в ближайшее время из резервного фонда выделят средства на консервацию и ремонт крыши, а также отметила привлечение международного сообщества к защите культурного наследия. К финансированию работ готовы приобщиться украинский бизнес и меценаты.

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