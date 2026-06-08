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Путин сам создал себе ловушку: выбор между плохим и еще худшим — Волкер
Российский диктатор настолько глубоко перестроил экономику страны под нужды войны, что возможности для отступления становятся все более ограниченными.
Диктатор Путин продолжает ослаблять Россию из-за полномасштабной войны против Украины и может оказаться перед дилеммой, созданной собственными решениями.
Об этом заявил бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью для проекта LIGA.net.
По его словам, российский диктатор настолько глубоко перестроил экономику страны под нужды войны, что возможности для отступления становятся все более ограниченными.
«Он вложил в это настолько много, перестроив российскую экономику для поддержки этой войны, которая все чаще оказывается перед выбором: продолжать войну и реализовывать свое видение или сохранить российское государство», — сказал Волкер.
Во время разговора эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин поинтересовался, действительно ли перед Путиным может предстать такой выбор.
Американский дипломат ответил утвердительно и объяснил, к каким последствиям может привести нынешняя политика Кремля.
«Он может ослабить ее настолько, что предстанет перед выбором: разрушить ли российское государство ради своего видения и собственного наследия, или сделать паузу, чтобы стабилизировать страну. Думаю, именно к такому выбору ему придется прийти», — добавил он.
По убеждению Волкера, Путин до сих пор исходит из предположения, что страны Запада остаются слабыми и разобщенными, поэтому достаточно наращивать давление для достижения своих целей.
Впрочем, по словам дипломата, реальные события свидетельствуют об обратном и не подтверждают такие расчеты Кремля.
Отдельным вызовом для российских властей, как считает Волкер, станет даже возможное завершение войны. В таком случае России придется адаптировать к мирной жизни сотни тысяч мобилизованных военных и завербованных заключенных, которые вернутся с фронта.
Ранее сообщалось, что отказ диктатора Путина от предложения прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским может дорого стоить России.
Мы ранее информировали, что в России усиливается общественная усталость от войны против Украины, а официальная пропаганда все чаще теряет доверие граждан.