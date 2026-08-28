Путин считает, что США ослаблены войной с Ираном и готовы на провокации - WP

Владимир Путин / © Associated Press

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Перед визитом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву американская разведка получила данные, согласно которым Владимир Путин считает США ослабленными войной с Ираном и видит возможность активизировать действия против американских интересов и союзников в Европе.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.

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Секретная оценка позиции Кремля была подготовлена в преддверии тайной поездки директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву на этой неделе. По данным WP, руководитель ЦРУ предостерег Москву от усиления войны против Украины, утверждая, что такой шаг будет иметь обратный эффект.

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Разведывательные данные, свидетельствующие о том, что Кремль считает США ослабленными войной в Иране, появились после сообщений о снижении боеготовности войск США и дефиците боеприпасов, указывает WP. По оценкам СМИ, США значительно исчерпали запасы Patriot и других систем ПВО, наступательного оружия, таких как крылатые ракеты Tomahawk и ATACMS, а также беспилотников Reaper. В то же время Белый дом и Пентагон отрицают наличие серьезной нехватки боеприпасов.

Визит директора ЦРУ в Москву — что известно

25 августа стало известно, что в Москву тайно прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Директор ЦРУ предупредил российских чиновников, что значительная эскалация войны в Украине со стороны Москвы подтолкнет Трампа к Владимиру Зеленскому, рассказал собеседник WP.

По данным WSJ, Рэтклифф также подтвердил российской стороне приверженность США статье 5 Североатлантического договора о коллективной обороне.

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Поездка Рэтклиффа была настолько засекречена, что о ней заранее не знали некоторые чиновники Белого дома, пишет WSJ. По данным издания, Трамп отправил директора ЦРУ в Москву после того, как предварительные переговоры с Кремлем с участием других американских представителей не смогли привести к прекращению войны в Украине.

В Москве Рэтклифф встречался с директором СВР Сергеем Нарышкиным, который впоследствии подтвердил переговоры. По данным The New York Times, глава ЦРУ также встречался с директором ФСБ Александром Бортниковым и передал ему нелестную американскую оценку военного и экономического положения России. Ретклифф призвал Москву заключить соглашение по Украине.

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