Путин считает приход НАТО в Украину пересечением "красных линий" РФ, в МИД резко ответили

Путин считает приход НАТО в Украину пересечением "красных линий" РФ, в МИД резко ответили

По словам Кулебы, "красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ.

Расширение инфраструктуры НАТО на территории Украины будет означать для Москвы пересечение "красных линий".

Об этом сказал журналистам 27 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно обсуждал это с самопровозглашеннім президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Также читайте Лидер либеральной партии Германии высказался против вступления Украины в НАТО

Отвечая на вопрос о конкретных мерах в России и Беларуси, Песков отметил, что это будут "действия по обеспечению безопасности двух государств". Путин заявил, что это "за чертой красных линий", о которых он неоднократно говорил, подчеркнул спикер Кремля.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил президенту России Владимиру Путину. По его словам, "красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ.

"С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", — написал Кулеба на странице в Twitter.

Напомним:

Александр Лукашенко раскритиковал намерение Украины вступить в НАТО. По его мнению, таким образом для Беларуси якобы открывается новый фронт.

По его мнению, таким образом для Беларуси якобы открывается новый фронт. В МИД подчеркнули, что Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела Беларуси и не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа.

Новости мира: Украина готова к вступлению в НАТО и ожидает реального приглашения - заявил Зеленский

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку