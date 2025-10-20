Путин считает войну против Украины своей "исторической миссией" — FT

Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин не намерен завершать войну против Украины, поскольку считает ее не просто геополитическим конфликтом, а частью своей «исторической миссии».

Об этом пишет The Financial Times.

Издание считает, что диктатор убежден в своем превосходстве на поле боя, поэтому не видит необходимости в уступках даже несмотря на растущее давление на российскую экономику.

«Для него — это не вопрос денег. Это вопрос наследия. Путин уверен, что может выиграть эту войну. Для него это идеологическая борьба», — заявил один из высокопоставленных европейских чиновников FT.

Источники издания говорят, что Путин хочет запечатлеть себя в истории как «величайшего лидера РФ после Петра I».

Напомним, 24 февраля 2022 года Путин в видеообращении объявил о «специальной военной операции» по «защите» Донбасса. Началась война России против Украины.

После этого диктатор пытался оправдать нападение на Украину, делал циничные заявления о «братском народе», в частности.

Он также говорил, что Россия по вопросу «украинского кризиса» якобы придерживается подхода, что «ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой».