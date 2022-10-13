Путин считает войну в Украине "крестовым походом" против коллективного Запада — Шольц

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Россия начала войну не только против Украины, но и всего коллективного Запада.

Заявление Шольца публикует CNN.

"Все время Владимир Путин и его помощники четко давали понять одну вещь: эта война касается не только Украины, они считают войну против Украины частью большего крестового похода", — сказал Шольц.

Канцлер Германии пояснил, что под понятием "крестовый поход" подразумевает агрессию против либеральной демократии, правил, основанных на либеральном порядке, и против свободы и прогресса.

Он заверил, что ФРГ и дальше будет помогать Украину финансово, экономически, а также будет поддерживать гуманитарные и военные нужды. По его словам, помощь будет содержать и тяжелое вооружение, и современную систему ПВО с танками.

Шольц добавил, что поддержка будет продолжаться "столько, сколько нужно". В то же время он выразил убеждение, что попытка Путина дестабилизировать основной экономический порядок терпит неудачу, как и его поражение на фронте.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в конце сентября предостерег Россию от применения ядерного оружия против Украины. Кроме того, он назвал мобилизацию Путина "актом отчаяния и панической реакцией на неудачи российских Вооруженных сил на востоке Украины" и добавил, что объявив мобилизацию в РФ Путин совершил еще одну ошибку.

Впрочем, вопреки заявлениям о поддержке, недавно канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что его страна не будет отправлять боевые танки в Украину, отметив, что это "очень опасная война". Объяснил свою позицию так: "Мы делаем это таким образом, чтобы не довести до того, что это станет войной между Россией и НАТО".

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