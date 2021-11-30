Путин сделал громкое заявление о "красных линиях" и "угрозах с территории Украины"

Путин сделал громкое заявление о "красных линиях" и "угрозах с территории Украины"

Президент страны-агрессора видит опасность для РФ в случае расширении инфраструктуры НАТО на территорию Украины.

Президент России Владимир Путин заявил, что "красные линии" – это создание угроз для РФ с территории Украины. Российский лидер неоднократно заявлял, что расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означало бы для Москвы пересечение ее "красных линий".

Об этом во вторник, 30 ноября, пишет Reuters.

Ранее представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что расширение инфраструктуры НАТО на территории Украины будет означать для Москвы пересечение "красных линий". По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно обсуждал это с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил президенту России Владимиру Путину. По его словам, "красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ. "С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", – написал Кулеба.

Также в Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление Кремля о том, что "существование разделенной Европы не отвечает интересам России, а вступление Украины в НАТО стало бы худшим сценарием".

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