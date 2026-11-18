Владимир Путин. / © Associated Press

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Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что ожидает «большую потенциальную выгоду» от трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом российский фюрер сказал во время церемонии открытия саммита АТЭС.

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Глава Кремля выразил надежду на положительные результаты предстоящих переговоров с лидерами США и Китая. По его словам, вместо изоляции странам нужно партнерство, а саммит должен стать площадкой для конструктивного обмена мнениями.

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«Поэтому я ожидаю большой потенциальной пользы от предстоящей трехсторонней встречи между лидерами России, Китая и Соединенных Штатов», — заявил российский диктатор.

Визит Путина в Китай

Владимир Путин прибыл с двухдневным рабочим визитом в Шэньчжэнь (КНР), где открывается 33-я встреча лидеров экономик АТЭС.

Сегодня, 18 ноября, он проведет двустороннюю встречу с китайским лидером Си Цзиньпинем. Перед ней состоятся уже начавшиеся российско-китайские переговоры.

Уже завтра, 19 ноября, он должен встретиться с Си в трехстороннем формате, в который присоединится Дональд Трамп. Пока неизвестно, будет ли у хозяина Кремля личная встреча с главой Белого дома.

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Встреча Трапа, Путина и Си — что известно

В китайском Шэньчжэне 19 ноября запланирована трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. Стороны якобы обсудят вопросы ядерного разоружения и стратегической стабильности. Впрочем, на Западе опасаются, что за закрытыми дверями лидеры могут поднять вопрос будущей войны в Украине без участия украинской стороны.

В преддверии встречи американский лидер заявил, что хочет встретиться с Путиным без свидетелей, «если такая возможность будет». Впрочем, от подробности он воздержался.

Между тем в Кремле заявляют, что во время визита в Китай Путин обсудит с Си экономические вопросы и последние контакты Москвы с Вашингтоном.

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