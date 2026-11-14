Путин сделал новое заявление о границах: Зеленский объяснил, в чем коварство Кремля

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин своими заявлениями по поводу государственных границ лишь затягивает завершение войны в Украине.

Об этом украинский президент заявил во время общения с журналистами.

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«Когда Путин говорит что-то о государственных границах, это точно не уменьшение территории России, правильно? Поэтому веры товарищу в Кремле нет», — заявил Зеленский.

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Президент отмечает, что такое поведение и заявления хозяина Кремля усложняют посредничество Соединенных Штатов Америки, а также удаляют завершение войны.

В то же время, по его словам, членство Украины в НАТО могло бы предотвратить новую российскую агрессию.

«Я не уверен, что Путин будет готов воевать против НАТО, с Украиной в составе НАТО. Это точно будет ему еще непростее, чем сейчас», — подытожил Зеленский.

Напомним, во время переговоров со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером «фюрер» высказался, что для РФ «существует только одна линия разграничения» с Украиной — «линия государственной границы». В то же время сохранение так называемых «серых зон», подчеркивает он, якобы сделает договоренности «неустойчивыми» и «предотвратит достижение длительного мира».

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Заметим, что после завершения трехсторонних переговоров спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал эти встречи «сложными, но продуктивными». В то же время, он признал, что главным препятствием на пути к миру остается территориальный вопрос.

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