ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
324
Время на прочтение
1 мин

Путин сделал новое заявление о ядерном оружии РФ

Путин в очередной раз хвастался российским ядерным оружием.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Путин

Путин / © Associated Press

Кремлевский диктатор Владимир Путин сделал очередное заявление о ядерном оружии РФ. Мол, она продолжает "поддерживать баланс сил в мире".

Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

"Стратегические ядерные силы РФ сохранят основную роль в сдерживании агрессора и поддержании баланса сил в мире", - заявил Владимир Путин.

Также Путин отмечал, что "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца 2025 года. Кроме того, диктатор отметил успешные испытания «Буревестника» и «Посейдона». По его словам, эти комплексы «уже есть» и продолжат совершенствоваться.

Ранее диктатор Путин сделал заявление о достижении целей в войне РФ против Украины.

«Цели „специальной военной операции“ (войны против Украины — ред.), безусловно, будут достигнуты», — подчеркнул глава Кремля.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
324
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie