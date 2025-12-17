Путин сделал новое заявление о ядерном оружии РФ

Путин / © Associated Press

Реклама

Кремлевский диктатор Владимир Путин сделал очередное заявление о ядерном оружии РФ. Мол, она продолжает "поддерживать баланс сил в мире".

Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

"Стратегические ядерные силы РФ сохранят основную роль в сдерживании агрессора и поддержании баланса сил в мире", - заявил Владимир Путин.

Реклама

Также Путин отмечал, что "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца 2025 года. Кроме того, диктатор отметил успешные испытания «Буревестника» и «Посейдона». По его словам, эти комплексы «уже есть» и продолжат совершенствоваться.

Ранее диктатор Путин сделал заявление о достижении целей в войне РФ против Украины.

«Цели „специальной военной операции“ (войны против Украины — ред.), безусловно, будут достигнуты», — подчеркнул глава Кремля.