Путин сделал резкое заявление о переговорах с Украиной и открыто озвучил цель войны

Владимир Путин / © Associated Press

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Пока российская пропаганда традиционно отчитывается об «успехах», Владимир Путин выступил с очередной серией громких заявлений о войне, переговорах и «главных целях» России. На этот раз в Кремле объяснили, почему Москва не готова ни к какому сценарию, который бы не завершался исключительно на ее условиях.

Интервью Путина цитируют росСМИ.

Путин о переговорах

Путин заявил, что Россия якобы не позволит Украине «навязать свои условия» для переговоров. По его логике, любой вариант, дающий шанс украинской армии перегруппироваться, автоматически становится неприемлемым.

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«В наши планы спасение киевского режима не входит», — дерзко заявил президент РФ.

Похоже, в Кремле и дальше считают, что они все еще могут диктовать свои условия.

Путин озвучил цели РФ в войне

Отдельно Путин повторил уже хорошо знакомые тезисы об «окончательном освобождении Донбасса» и других стратегических планах, которые российские власти озвучивают не первый год, однако, которые так и не смогли захватить «Киев за три дня».

«Главная задача ВС РФ — полностью освободить Донбасс и Новороссию» — сказал он.

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Кроме того, диктатор признал, что целью РФ в Сумской области является создание буферной зоны.

Также прозвучали заявления о якобы дефиците личного состава в ВСУ, продвижении российских войск и возможных «отвлекающих атаках».

«ВСУ страдают катастрофическим дефицитом личного состава, а российским войскам осталось около 10,5 километров до Сум», — в очередной раз бредит Путин.

Паника в России — последние новости

Напомним, в России продолжается кризис топливного рынка. Путин признал, что власти вынуждены использовать резервы горючего, а на некоторых АЗС уже наблюдается дефицит. Запасы бензина составляют около 1,7 млн. тонн. Для стабилизации ситуации Кремль ввел временный запрет на экспорт бензина и авиационного керосина, а также рассматривает запрет на экспорт дизельного горючего.

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К слову, в РФ начался бунт из-за ударов ВСУ по Москве и другим регионам страны-агрессорки. В частности недовольство выразили путинские пропагандисты, такие как Ольга Скабеева, Владимир Соловьев, Армен Гаспарян. В частности, поклонница Кремля назвала «безумием» и «невозможным» то, что Украина совершает атаки на расстоянии 1600 км от линии фронта.

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