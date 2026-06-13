Путин сделал резкое заявление о войне и выдал совет «стаи врагов»

Владимир Путин. / © Associated Press

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Президент-диктатор России Владимир Путин дал дерзкий совет другим государствам, которые он назвал врагами, никогда не воевать со страно-агрессорой.

Об этом «фюрер» заявил во время встречи с оккупантами-участниками так называемой «сво».

«Только один совет можем дать нашим врагам: не сражайтесь с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать», — нагло высказался он.

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«Фюреру» также померещилась «целая стая врагов», которым, выразился он, «противостоит Россия благодаря сплоченности народа». Очевидно, под «сплоченностью» он подразумевает сотни тысяч россиян, которых дерзко агрессорка бросила в войну в Украине.

Кроме того, Путин в очередной раз обвинил якобы объединившуюся Европу, чтобы воевать с РФ. Путин в традиционные для себя манере обратился к истории, вспомнив «недругов» Наполеона Бонапарата и Адольфа Гитлера, которые «к нам (россиянам — Ред.) лезли».

По его словам, страны НАТО якобы «наращивают усилия, делают все возможное для того, чтобы организовать действия, враждебные России». Хозяин Кремля даже заявил о войне Запада, «развязанной в отношении Российской Федерации».

Провалы Путина в Украине — что известно

Foreign Policy пишет о том, что Путин может пойти на опасный шаг из-за провалов в Украине. Аналитики считают, что фюрер может прибегнуть к новым способам эскалации. В частности, по поводу провокаций на территории стран НАТО и попыток усилить свое политическое влияние в Европе.

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Британский обозреватель Чарльз Мур отметил, что Украина изменила ход истории. По его словам, то, что полномасштабная война длится уже более четырех лет и по продолжительности превысила Первую мировую войну, свидетельствует о провале первоначальных планов Кремля.

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