Путин сделал ряд угрожающих заявлений о ядерном оружии России и США

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений о своем ядерном оружии и Договоре с США о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Заявления Путина прозвучали на совещании с Советом безопасности России.

По словам главы Кремля, окончание срока действия ДСНВ в феврале 2026 года означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал.

Путин также сказал, что Россия хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, и что Москва готова в течение года после окончания действия договора соблюдать его центральные ограничения.

По словам диктатора, сохранение Россией ограничений по ДСНВ возможно только в случае аналогичных шагов со стороны США.

Путин сказал, что ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать. Он обвинил Запад в разрушительных шагах, которые якобы подорвали основы диалога стран с ядерным оружием. Президент РФ заявил об обострении существующих и появлении новых рисков стратегического порядка в мире.

Путин указал на якобы попытки приобретения Западом «абсолютно подавляющего преимущества» в стратегической сфере. По словам диктатора, система соглашений РФ и США по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями почти полностью демонтирована.

«Россия готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами», — пригрозил президент страны-агрессора.

Он добавил, что Москва уверена в надежности и эффективности своих сил сдерживания.

В то же время Путин взялся уверять, что Россия не заинтересована в гонке вооружений.

Он также поручил тщательно следить за наращиванием компонентов противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе.

Напомним, в августе Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Среди тем встречи было обсуждение ограничения ядерного оружия. Трамп тогда подчеркнул, что у США самый большой ядерный арсенал, у России — второй, а у Китая — третий, но он быстро их догоняет. Американский лидер также отметил, что Пекин должен быть привлечен к переговорам, поскольку мир должен стремиться к «денуклеаризации».

Что известно о ДСНВ?

ДСНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений) — это ключевой документ между Россией и США, регулирующий количество ядерного оружия обеих стран. Он был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года, заменив предыдущие соглашения.

Основные положения договора: