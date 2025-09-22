- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 4213
- Время на прочтение
- 2 мин
Путин сделал ряд угрожающих заявлений о ядерном оружии России и США
Владимир Путин обвинил Запад в подрыве основ диалога по ядерному оружию и пригрозил готовностью ответить на любые угрозы, не только на словах.
Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений о своем ядерном оружии и Договоре с США о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Заявления Путина прозвучали на совещании с Советом безопасности России.
По словам главы Кремля, окончание срока действия ДСНВ в феврале 2026 года означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал.
Путин также сказал, что Россия хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, и что Москва готова в течение года после окончания действия договора соблюдать его центральные ограничения.
По словам диктатора, сохранение Россией ограничений по ДСНВ возможно только в случае аналогичных шагов со стороны США.
Путин сказал, что ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать. Он обвинил Запад в разрушительных шагах, которые якобы подорвали основы диалога стран с ядерным оружием. Президент РФ заявил об обострении существующих и появлении новых рисков стратегического порядка в мире.
Путин указал на якобы попытки приобретения Западом «абсолютно подавляющего преимущества» в стратегической сфере. По словам диктатора, система соглашений РФ и США по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями почти полностью демонтирована.
«Россия готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами», — пригрозил президент страны-агрессора.
Он добавил, что Москва уверена в надежности и эффективности своих сил сдерживания.
В то же время Путин взялся уверять, что Россия не заинтересована в гонке вооружений.
Он также поручил тщательно следить за наращиванием компонентов противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе.
Напомним, в августе Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Среди тем встречи было обсуждение ограничения ядерного оружия. Трамп тогда подчеркнул, что у США самый большой ядерный арсенал, у России — второй, а у Китая — третий, но он быстро их догоняет. Американский лидер также отметил, что Пекин должен быть привлечен к переговорам, поскольку мир должен стремиться к «денуклеаризации».
Что известно о ДСНВ?
ДСНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений) — это ключевой документ между Россией и США, регулирующий количество ядерного оружия обеих стран. Он был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года, заменив предыдущие соглашения.
Основные положения договора:
Ограничение арсеналов: каждая сторона обязалась сократить свои развернутые ядерные боезаряды до 1550 единиц.
Ограничение носителей: количество межконтинентальных баллистических ракет, ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков не должно было превышать 700 единиц.
Срок действия: договор был рассчитан на 10 лет с возможностью продления на 5 лет по взаимному согласию. В 2021 году он был продлен до 5 февраля 2026 года. В 2023 году Путин заявил, что РФ приостанавливает участие в договоре.