Путин сделал ряд заявлений о мирном договоре: что сказал "фюрер"

Владимир Путин / © Associated Press

“Никаких” проектов мирного договора по Украине якобы не было. Мол, был только набор вопросов для обсуждения.

Об этом заявил российский президент-диктатор Владимир Путин.

По его словам, якобы после переговоров в Женеве, в которых приняли участие делегации Украины, США и стран Европы, было решено разделить 28 пунктов мирного плана на четыре части. Впрочем, обрадованно добавил Путин, Штаты учитывают позицию страны-агрессора.

“Фюрер” говорит, мол, Москва “согласна”, что перечень пунктов Вашингтона по Украине “может быть положен в основу будущих договоренностей”.

Однако, нагло высказался он, “каждое слово мирного плана по Украине нужно сесть и серьезно обсуждать”. Мол, сейчас некоторые пункты звучат смешно. Что именно кажется диктатору смешным, он не детализировал.

Напомним, Путин также заявил, что якобы готов закончить войну. Условие “фюрера" — выход ВСУ “с позиций”. Будто бы тогда Россия прекратит войну. Он даже пригрозил, что получит желаемые территории военным путем.

По словам диктатора, Россия не намерена нападать на Европу. Хозяин Кремля утверждает, что якобы готов это документально зафиксировать. По словам Путина, о риске нападения России на Европу говорят мошенники. Он назвал это “ложью” и “чепухой”.

