Путин сделал ставку на длительную войну: в ISW объяснили, к чему готовятся в Кремле

Владимир Путин. / © Associated Press

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«Фюрер» Российской Федерации Владимир Путин остается преданным своим военным целям, собственной теории победы и нынешнему способу ведения войны в Украине. Это, несмотря на то, что трудности Москвы возрастают и на поле боя, и внутри страны.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики акцентируют внимание на том, что диктатор России Владимир отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры о прекращении войны. Более того, Путин еще раз подтвердил обязательство Кремля достичь целей военным путем — победой своей оккупационной армии.

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В ISW проанализировали заявления хозяина Кремля на Петербургском международном экономическом форуме. Среди прочего Владимир Путин заявил, что якобы войска захватили «2440 кв км» территории за неопределенный период времени и занимают 85% Донецкой области, 80% Запорожской области и всю Луганскую область.

Кроме того, он также неправдиво заявил, что захватчики продвигаются по всем участкам линии фронта и будто бы даже достигли паритета БпЛА с украинскими войсками и имеют преимущество в некоторых районах.

«Последние заявления Путина согласуются с его теорией победы, утверждающей, что Россия может выиграть затяжную изнурительную войну при условии продвижения ее войск по всему театру военных действий. РФ все больше борется с сохранением своего метода ведения войны, но результаты русских боевых действий снизились. Москва также борется с последствиями войны для своей экономики, снижением уровня набора новобранцев и общественным недовольством», — отмечают американские аналитики.

В то же время, украинские войска активизировали свои ударные кампании средней и далекой дальности, а также обжаловали тактическую инициативу на нескольких участках линии фронта в последние месяцы. Это создает дополнительные вызовы для России по продолжению ее военных усилий.

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Hанее Путин дерзко раскрыл условие, при котором завершит войну в Украине. Он заявил, мол, боевые действия прекратятся лишь после того, как РФ выполнит все свои задекларированные задачи и «достигнет поставленных целей».

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на такие заявления «фюрера» . Он подчеркнул, что российская сторона еще раз продемонстрировала нежелание прекращать войну, последние заявления из Кремля свидетельствуют о слабости его позиции и разочаровывают мировое сообщество.

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