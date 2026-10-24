Путин сделал Трампу "подарок", а над Украиной нависла новая угроза: прогноз политолога

Переговоры о мире в Украине

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Возобновление трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России не означает, что Кремль готов прекратить войну. Вместо этого Москва может использовать переговорную площадку для усиления давления на Киев, в частности с целью добиться официального закрепления нейтрального статуса Украины и отказа от перспективы её вступления в НАТО.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в подкасте «Это база».

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По его мнению, согласие российской стороны вернуться к трехстороннему формату имеет прежде всего политическое значение для президента США Дональда Трампа и не свидетельствует о готовности Владимира Путина договариваться о прекращении боевых действий.

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«Возобновление переговоров пока не является путем к миру, а, скорее, станет еще одним средством давления на нас», — подчеркнул Фесенко.

Символический подарок Путина

Политолог высказал предположение, что согласие Кремля возобновить переговоры в трехстороннем формате связано с приближением промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на 3 ноября. Таким шагом Путин может создавать для американского президента образ политика, чьи усилия по прекращению войны приносят результат.

«Это очередной символический подарок Путина Трампу перед 3 ноября», — отметил эксперт.

По его словам, Москва демонстрирует готовность к диалогу, что позволяет Трампу представлять свои дипломатические усилия как успешные. В то же время сам факт согласия на переговоры не означает, что российское руководство готово изменить свои требования или согласиться на прекращение войны.

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Фесенко также обратил внимание на запланированные сроки встречи. По его словам, переговоры могут состояться во второй декаде ноября — уже после промежуточных выборов в США, но до саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на полях которого возможна встреча Трампа, Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Таким образом, согласие на возобновление переговорного процесса может быть частью более широкой дипломатической игры Кремля, а не свидетельством реального продвижения к мирному соглашению.

Нейтральный статус для Украины

Отдельно Фесенко обратил внимание на заявления помощника президента РФ Юрия Ушакова, из которых следует, что российская сторона сосредотачивается на будущей архитектуре безопасности после войны и месте в ней Украины и России.

Политолог считает, что за такими формулировками могут скрываться требования Москвы об официальном закреплении нейтрального статуса Украины. Речь идет также о попытках добиться согласия Вашингтона на соответствующие условия и зафиксировать отказ от перспективы членства Украины в НАТО.

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«Я думаю, что позиция России заключается в том, что они будут вынуждать нас официально признать нейтральный статус», — пояснил эксперт.

По мнению Фесенко, Кремль будет стремиться не только добиться уступок от Киева, но и заручиться поддержкой Соединённых Штатов. Он предположил, что Трамп может согласиться с отдельными российскими требованиями, тогда как позиция европейских государств по этому вопросу может отличаться.

Таким образом, одним из рисков переговоров политолог считает попытку России использовать диалог для ограничения внешнеполитического выбора Украины и блокирования её евроатлантической интеграции.

Военное и дипломатическое давление

Фесенко подчеркнул, что на данный момент нет оснований рассматривать возобновление трехсторонних переговоров как непосредственный шаг к прекращению войны. Он ожидает, что Москва и в дальнейшем будет использовать различные инструменты влияния на Украину, дополняя военные действия дипломатическим давлением.

По оценке политолога, Россия может продолжать наносить удары по украинской территории, одновременно пытаясь оказывать влияние на Киев через Вашингтон и непосредственно в рамках переговорного процесса.

«Есть военное давление — из-за ударов по Украине, есть давление со стороны американцев, и будет давление в связи с переговорами на этой площадке», — отметил он.

Эксперт также отметил, что на нынешнем этапе речь идет скорее о технических переговорах, а не о полноценном политическом процессе, способном привести к согласованию условий прекращения войны.

Война в Украине — последние новости о мирных переговорах

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины провести трехстороннюю встречу на уровне команд уже в первой половине ноября.

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что завершить войну в Украине исключительно военным путем невозможно. Для этого необходимы дипломатические переговоры и готовность Киева и Москвы к определенным уступкам.

Тем временем европейские лидеры обсуждают создание переговорной группы, которая будет представлять Европу в ходе возможных переговоров о перемирии между Россией и Украиной.

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