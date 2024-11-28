Путин сделал угрожающее заявление о появлении у Украины ядерного оружия

Президент России подчеркнул, что его страна будет использовать все средства поражения в случае получения Украиной ядерного оружия.

Президент России Владимир Путин заявил, что его государство не допустит появления у Украины ядерного оружия.

Российского диктатора цитируют средства массовой пропаганды.

Отвечая на вопросы журналистки, Путин сказал, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Он подчеркнул, что РФ будет использовать все имеющиеся средства поражения при получении Украиной ядерного оружия.

"Как вы думаете – на уровне здравого смысла, – если страна, с которой мы по сути сейчас ведем боевые действия, становится ядерным государством, что нам делать? В этом случае использовать все – я хочу это подчеркнуть, – именно все имеющиеся у России средства поражения. Все. Мы этого не допустим", – высказался российский диктатор.

Он добавил, что передача любого ядерного оружия Украине стала бы нарушением обязательств по нераспространению такого вооружения.

Напомним, накануне The New York Times опубликовало статью о том, что президент США Джо Байден пытается предоставить Украине максимум помощи до завершения своих полномочий. В публикации говорится, что "некоторые чиновники даже высказывали идею возвращения Украине ядерного оружия как средства сдерживания. Но такой шаг требует больших усилий и может привести к серьезным последствиям".

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