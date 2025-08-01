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Путин сделал важные заявления о войне и переговорах
Владимир Путин акцентировал на важности переговоров и одновременно заявил о «чрезмерных ожиданиях».
Президент России Владимир Путин сделал ряд важных заявлений о войне в Украине и переговорах для достижения мира.
Российского диктатора цитируют средства массовой пропаганды.
По словам Путина, если Украина считает, что сейчас не время для переговоров, Россия готова подождать.
Глава Кремля в целом положительно оценил переговоры в Стамбуле.
«Переговоры всегда нужны и важны», — сказал он.
Путин также заявил, что выступает за достижение долгосрочного мира в Украине, который не будет иметь никаких временных ограничений.
А еще, комментируя ситуацию вокруг переговоров с Украиной, российский диктатор сказал, что все разочарования возникают «от чрезмерных ожиданий».
«Но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, надо вести обстоятельные разговоры. И — не на публике, а это делать спокойно, в тишине переговорного процесса. И именно для этого мы предложили создать три группы (речь идет о группах по обмену пленными — ред.)», — добавил президент РФ.
Реакция Украины на заявления Путина
Комментируя высказывания главы Кремля, руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что «путин снова все перекрутил».
«Украина давно поддержала предложение США о прекращении огня, еще в марте. Также Украина давно заявила о готовности ко встрече лидеров, в частности с участием Трампа, Эрдогана и Европы. путин стоит и говорит, что кто-то не хочет говорить», — говорится в заметке Коваленко.
Он отметил, что на самом деле это президент России хочет дальше воевать и обстреливает Украину.
«Рецепт от лжи — бить его больно. Только так», — резюмировал глава ЦПД.
Напомним, 31 июля президент США Дональд Трамп назвал «отвратительными» последние массированные атаки России по городам Украины и объявил, что готов ввести санкции против Москвы, если они за восемь дней не достигнет с Киевом договоренности о прекращении войны.
В то же время США в Совете Безопасности ООН заявили — Трамп четко дал понять, что хочет заключения мирного соглашения до 8 августа.
В Госдепартаменте США в свою очередь заявили, что в процессе прекращения войны в Украине важны действия, а не слова. Там надеются, что переговоры, которые обеспечат длительный мир, рано или поздно состоятся.