Путин сделал заявление, когда прекратит войну в Украине
Российский диктатор сделал новое заявление о войне в Украине.
Российский диктатор Владимир Путин, несмотря на попытки США вернутся к мирным переговорам, в очередной раз публично отметил непреклонность намерений Кремля относительно войны против Украины.
Об этом сообщают российские СМИ.
В частности, фюрер выразил надежду на «безусловное» достижение всех целей так называемой «специальной военной операции» (СВО).
«Цели „СВО“ должны быть безусловно достигнуты», — заявил Путин.
Путин также выразил уверенность в том, что его армия сможет «выполнить все поставленные задачи».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил секретарю армии США Дану Дрисколлу о готовности Киева вести переговоры о новом мирном плане администрации Дональда Трампа.
Ранее Вицепрезидент США Джей Ди Вэнс выступил с резонансным заявлением, предложив Украине и России отказаться от военного противостояния в пользу экономического и культурного сотрудничества.