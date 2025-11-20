ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1726
Время на прочтение
1 мин

Путин сделал заявление, когда прекратит войну в Украине

Российский диктатор сделал новое заявление о войне в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин, несмотря на попытки США вернутся к мирным переговорам, в очередной раз публично отметил непреклонность намерений Кремля относительно войны против Украины.

Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, фюрер выразил надежду на «безусловное» достижение всех целей так называемой «специальной военной операции» (СВО).

«Цели „СВО“ должны быть безусловно достигнуты», — заявил Путин.

Путин также выразил уверенность в том, что его армия сможет «выполнить все поставленные задачи».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил секретарю армии США Дану Дрисколлу о готовности Киева вести переговоры о новом мирном плане администрации Дональда Трампа.

Ранее Вицепрезидент США Джей Ди Вэнс выступил с резонансным заявлением, предложив Украине и России отказаться от военного противостояния в пользу экономического и культурного сотрудничества.

Дата публикации
Количество просмотров
1726
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie