Путин сделал заявление, когда прекратит войну в Украине

Российский диктатор Владимир Путин, несмотря на попытки США вернутся к мирным переговорам, в очередной раз публично отметил непреклонность намерений Кремля относительно войны против Украины.

Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, фюрер выразил надежду на «безусловное» достижение всех целей так называемой «специальной военной операции» (СВО).

«Цели „СВО“ должны быть безусловно достигнуты», — заявил Путин.

Путин также выразил уверенность в том, что его армия сможет «выполнить все поставленные задачи».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил секретарю армии США Дану Дрисколлу о готовности Киева вести переговоры о новом мирном плане администрации Дональда Трампа.

Ранее Вицепрезидент США Джей Ди Вэнс выступил с резонансным заявлением, предложив Украине и России отказаться от военного противостояния в пользу экономического и культурного сотрудничества.