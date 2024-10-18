Путин сделал заявление о "мирном завершении" войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил, мол, он готов к миру с Украиной. Впрочем, опять-таки не обходится без ультиматумов.

Об этом кремлевский "фюрер" заявил во время бизнес-форума БРИКС в Москве 18 октября.

По словам Путина, он против "перемирия на неделю, на два или в год" в Украине. Якобы Москве нужны условия крепкого мира. И этим могут стать так называемые стамбульские соглашения.

"Россия готова вести диалог о мирном завершении конфликта в Украине, но только на базе Стамбульских соглашений", – высказался глава Кремля.

Вместе с тем диктатор цинично заявил, что "российские бойцы борются во время "спецоперации" за свои территории". Поэтому сейчас, по словам Путина, РФ "готова продолжить вооруженную борьбу".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал важный фактор для завершения войны. По его словам, в частности, приглашение Украины в НАТО будет иметь решающее значение.

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