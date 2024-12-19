Путин сделал заявление о "неонацистском режиме" и "наших ребятах" в Украине

Кремлевский диктатор принялся утверждать, что "нам есть с кем разговаривать в Украине. Там много наших ребят".

Угрожая новым ударом "Ореншиком" по Украине, президент России Владимир Путин заявил, что там есть "много наших ребят", которые могут помочь стране-агрессору.

Об этом хозяин Кремля сказал во время прямой линии.

Путин в который раз повторил свои пропагандистские выдумки о "неонацистском режиме" в Украине. И сказал, что там много "наших ребят", которые хотят избавиться от этого "режима".

"Мы наших ребят в Украине попросим, чтобы подсказали, какие там есть, возможно, современные, ценные для нас тоже решения. Когда я говорю "наших ребят", я говорю без иронии. Нам есть с кем разговаривать в Украине. Там много наших ребят, которые тоже вместе с нами мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима", – озвучил свои фантазии российский диктатор.

Напомним, Путин предложил Западу "провести эксперимент и техническую дуэль" по удару "Орешником" по Киеву.

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