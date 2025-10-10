Путин сделал заявление о Нобелевской премии, Трампе и мире в Украине

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин критически высказался о присуждении Нобелевской премии мира политику Марии Корини Мачадо. В этом же контексте диктатор упомянул президента США Дональда Трампа, заявив, что тот искренне стремится к урегулированию войны в Украине.

Заявления главы Кремля прозвучали по итогам визита в Таджикистан.

«Были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. По моему мнению, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии. Человек пришел — хороший, плохой, — ему сразу через месяц-два бум. Да за что? Вообще ничего не сделал», — высказался Путин.

Поэтому, отметил российский диктатор, авторитет этой премии в значительной степени утрачен. В то же время президент России добавил: «Бог с ним, не мне судить».

Путин также прокомментировал вопрос о том, достоин ли Трамп Нобелевской премии мира.

«Достоин или не достоин действующий президент США Нобелевской премии — я не знаю. Но он реально много делает для того, чтобы решить такие сложные, годами а то десятилетиями длящиеся кризисы. Я знаю, поотношению к кризису (войне — ред.) в Украине он искренне стремится к этому«, — сказал хозяин Кремля.

Напомним, Нобелевскую премию мира в 2025 году получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо. Ее наградили за «неутомимый труд по продвижению демократических прав народа Венесуэлы». Мачадо, которая выступает против режима Николаса Мадуро, ранее также получила премию по правам человека от Совета Европы.

К слову, накануне объявления лауреата Нобелевской премии мира Трамп в очередной раз выразил уверенность, что ему удастся закончить войну России против Украины. Президент США признал эту задачу «самой трудной», но добавил: «считаю, что это также произойдет».