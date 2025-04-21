Путин сделал заявление о "пасхальном перемирии" и ответил на предложение Зеленского

Владимир Путин и Владимир Зеленский

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Президент России Владимир Путин подвел итоги объявленного им «пасхального перемирия» и ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского о продлении на 30 дней прекращения огня с прекращением атак на гражданские объекты.

Главу Кремля цитируют российские средства массовой пропаганды.

Так, Путин цинично заявил, что боевые действия после «пасхального перемирия» возобновились, хотя они и не прекращались. Российский диктатор также утверждает, что во время перемирия наблюдалось снижение боевой активности Украины, но было якобы более 5000 атак.

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Президент РФ заявил о необходимости «разобраться» с предложением не быть по гражданским объектам. Москва проанализирует предложения по мораторию на удары по гражданским объектам и даст ответ.

Путин в очередной раз принялся уверять, что Россия положительно относится к любым мирным инициативам и рассчитывает, что Киев будет относиться так же.

Напомним, 20 апреля Зеленский предлагал продлить объявленное Россией «пасхальное перемирие» на следующие 30 дней с полным прекращением огня, однако по состоянию на вечер того дня страна-агрессор не ответила на предложение.

21 апреля Министерство обороны РФ заявило о завершении «пасхального перемирия» и продолжении войны.