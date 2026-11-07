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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Путин сделал заявление о предстоящих переговорах в Абу-Даби и сформировал делегацию: кто в списке

От России участие в переговорах примут представители администрации Путина, Министерства иностранных дел и военного командования РФ.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Диктатор РФ Владимир Путин объявил о подготовке трехсторонних переговоров по Украине с участием Украины, РФ и США в Абу-Даби. Также Кремль определил состав своей делегации.

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на администрацию «фюрера».

Отмечается, что в переговорах примут участие помощник диктатора-президента Владимир Мединский, заместители главы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители Генштаба Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.

В преддверии всех их пригласили на совещание Путина с постоянными членами Совбеза России. Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что эти чиновники войдут в переговорную группу.

По его словам, помощник Путина Юрий Ушаков непосредственно не будет принимать участие во встрече, а курирует переговоры по международным вопросам.

Сам Путин, объявляя о предстоящей встрече, не вызывающе поблагодарил ОАЭ за организацию встречи «по украинской тематике». По его словам, Эмираты последовательно способствуют поиску решения о так называемом «украинском кризисе», а также помогают с гуманитарными вопросами и обменами.

Переговоры в Абу-Даби — что известно

В Абу-Даби 10-11 ноября должны пройти мирные переговоры. Президент Владимир Зеленский назвал ключевые темы переговоров по миру. По его словам, Киев уже передал американским партнерам предложения о возможных результатах.

Известно, что руководитель офиса президента Кирилл Буданов войдет в делегацию Украины. Возглавлять переговорную группу теперь будет уже председатель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

В начале ноября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что делегацию РФ возглавит помощник президента Владимир Мединский, который был главным переговорщиком на встрече в Женеве в феврале 2026 года. Впрочем, аналитики ISW полагают, что это плохой сигнал для мира. Ведь раньше политик использовал свое положение, чтобы затягивать процесс.

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