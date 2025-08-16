Путин сделал заявление о прекращении войны после переговоров с Трампом

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в субботу, 16 августа, после проведенных на Аляске переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, сделал ряд циничных заявлений о прекращении войны.

Президента государства-агрессора цитируют пропагандисты государственного российского агентства «РИА Новости».

По его словам, Россия якобы хотела бы скорейшего прекращения боевых действий в Украине и добавил, что в основу урегулирования должно быть положено «устранение первопричин кризиса».

Путин заявил, что на переговорах с Трампом он имел возможность «спокойно и подробно изложить позицию России по ситуации в Украине».

Он также добавил, что Россия с уважением относится к позиции администрации Трампа о необходимости скорейшего прекращения боевых действий в Украине.

Президент России отметил, что на переговорах были обсуждены практически все направления взаимодействия, назвал разговор с Трампом «откровенным и содержательным», который «приближает к нужным решениям».

Ранее журналист американского издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с содержанием переговоров Трампа и Путина, сообщил, что президент государства-агрессора выразил готовность заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях. Но взамен он требует вывода украинских войск из Донецкой области.

Как сообщалось, 16 августа президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что Путин вместо перемирия предпочитает «всеобъемлющее соглашение» о прекращении войны.

Во время интервью после саммита Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией и добавил, что готов присутствовать на возможной встрече Зеленского и Путина.

Напомним, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, 18 августа, в Вашингтоне украинский президент Владимир Зеленский потребует разъяснений отказа американского лидера от требования о прекращении огня.