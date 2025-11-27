ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1025
Время на прочтение
1 мин

Путин сделал заявление о риске нападения России на Европу

Владимир Путин убеждает в отсутствии агрессивных намерений в отношении Европы.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент России Владимир Путин утверждает об отсутствии у Москвы намерений нападать на Европу и готовности зафиксировать это документально.

Заявление диктатора цитируют российские средства массовой пропаганды.

По словам Путина, о риске нападения России на Европу говорят «жулики». Он назвал это «ложью» и «чушью».

«Тем не менее, если это раскручено в общественном сознании, если они напугали своих граждан и те хотят услышать, что мы не собираемся, что у нас никаких агрессивных планов нет в отношении Европы, — пожалуйста, мы готовы зафиксировать как угодно», — сказал глава Кремля.

К слову, ранее президент Владимир Зеленский предостерег, что Путин может напасть на другую европейскую страну еще до окончания войны против Украины. Как пояснил глава государства, поскольку Кремль не достиг поставленных целей и у него «радикально настроенное» общество, президент РФ будет вынужден «искать другие территории», чтобы показать какие-то «достижения».

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия может восстановить свой военный потенциал для атаки на какую-то страну НАТО на востоке уже в 2028 году — это раньше, чем ожидалось.

Дата публикации
Количество просмотров
1025
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie