Путин сделал заявление о риске нападения России на Европу

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин утверждает об отсутствии у Москвы намерений нападать на Европу и готовности зафиксировать это документально.

Заявление диктатора цитируют российские средства массовой пропаганды.

По словам Путина, о риске нападения России на Европу говорят «жулики». Он назвал это «ложью» и «чушью».

«Тем не менее, если это раскручено в общественном сознании, если они напугали своих граждан и те хотят услышать, что мы не собираемся, что у нас никаких агрессивных планов нет в отношении Европы, — пожалуйста, мы готовы зафиксировать как угодно», — сказал глава Кремля.

К слову, ранее президент Владимир Зеленский предостерег, что Путин может напасть на другую европейскую страну еще до окончания войны против Украины. Как пояснил глава государства, поскольку Кремль не достиг поставленных целей и у него «радикально настроенное» общество, президент РФ будет вынужден «искать другие территории», чтобы показать какие-то «достижения».

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия может восстановить свой военный потенциал для атаки на какую-то страну НАТО на востоке уже в 2028 году — это раньше, чем ожидалось.