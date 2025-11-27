ТСН в социальных сетях

Путин сделал заявление о "стратегической ошибке Киева"

Путин в очередной раз заявил о якобы «нелегитимности» власти в Украине.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Путин

Путин / © Associated Press

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что не готов подписывать документы по урегулированию с украинскими властями. Да, он советует украинцам провести выборы.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет российское пропагандистское медиа ТАСС.

«Подписывать документы с нынешним украинским руководством бессмысленно», — выдал он.

Российский «фюрер» обвинил Киев в «стратегической ошибке» из-за якобы страха проводить выборы.

Диктатор напомнил, что только Верховная рада Украины имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения. А президент — нет.

Ранее Путин выдвинул условие, выполнение которого позволит завершить войну в Украине.

«Войска Украины если уйдут с занимаемых территорий, тогда мы прекратим боевые действия, не пойдут — добьемся военным путем. Количество, скажем, возвращаемых территорий увеличивается, темп увеличивается», — отметил Путин.

