- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 4532
- Время на прочтение
- 1 мин
Путин сделал заявление о "стратегической ошибке Киева"
Путин в очередной раз заявил о якобы «нелегитимности» власти в Украине.
Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что не готов подписывать документы по урегулированию с украинскими властями. Да, он советует украинцам провести выборы.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет российское пропагандистское медиа ТАСС.
«Подписывать документы с нынешним украинским руководством бессмысленно», — выдал он.
Российский «фюрер» обвинил Киев в «стратегической ошибке» из-за якобы страха проводить выборы.
Диктатор напомнил, что только Верховная рада Украины имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения. А президент — нет.
Ранее Путин выдвинул условие, выполнение которого позволит завершить войну в Украине.
«Войска Украины если уйдут с занимаемых территорий, тогда мы прекратим боевые действия, не пойдут — добьемся военным путем. Количество, скажем, возвращаемых территорий увеличивается, темп увеличивается», — отметил Путин.