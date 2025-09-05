- Дата публикации
Путин сделал заявление о войне в Украине: зачем зовут Зеленского в Москву
Диктатор заявил, что организацию встречи на самом высоком уровне лоббирует именно Украина, поэтому Москва готова «гарантировать безопасность» во время проведения переговоров в российской столице.
Президент России Владимир Путин считает, что в настоящее время договориться о мире с президентом Украины Владимиром Зеленским невозможно. Однако диктатор не исключает возможности встречи.
Об этом он заявил пропагандистам РФ.
«Буквально недавно Киев исключал возможности прямых контактов с Москвой, а сейчас просит о них», — сказал Путин.
В то же время, он заверил, что «Россия дает стопроцентную гарантию безопасности Зеленскому в Москве», если он туда прибудет.
Кроме того, Путин не видит смысла в прямых контактах с Зеленским, но готов к ним.
«По ключевым вопросам договориться с Зеленским будет невозможно», — добавил он.
Ранее Путин заявил, что готов ко встрече с Зеленским в Москве.
На заявления Путина о встрече с Зеленским отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Он отметил, что в настоящее время, по меньшей мере, семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России, чтобы положить конец войне.
«Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Залива. Это серьезные предложения — и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент», — написал Сибига в соцсети Х.
Также приглашение Зеленского в Москву прокомментировал его советник по коммуникациям Дмитрий Литвин.
«Обычно Путин убегает из Москвы, когда кто-то приближается к ней и хочет поговорить. К примеру, когда свой рейд совершил Пригожин — Путин просто сбежал», — написал он в Х.
Сам Зеленский сказал, что не поедет в Москву, потому что есть другие площадки для встречи.