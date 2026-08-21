Путин сделал заявление о возвращении солдат из войны: в ISW раскрыли, что за этим стоит

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

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Кремль планирует массово завести участников войны против Украины в Государственную Думу РФ во время сентябрьских выборов 2026 года. Такие шаги являются частью целенаправленной милитаризации российского общества и создания лояльной ультранационалистической элиты.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Президент РФ Владимир Путин 19 августа заявил о необходимости заранее готовиться к возвращению российских военных с фронта в Украине после завершения войны. По его словам, Россия также должна обеспечить их возвращение к общественной жизни и помочь трудоустройству.

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В тот же день заместитель руководителя Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, прокремлевский военкор и кандидат от «Единой России» Евгений Поддубный сообщил, что партия планирует провести на выборах в Государственную Думу от 40 до 100 ветеранов боевых действий.

В Госдуме насчитывается 450 депутатов, которых избирают на пять лет. В настоящее время 310 мест в парламенте занимают представители «Единой России». Таким образом, ветераны могут получить примерно до 22% мест в новом составе Думы. Это может свидетельствовать о стремлении Кремля усилить милитаризацию государственного аппарата и сформировать группу лояльных ультранационалистов с боевым опытом, поддерживающим агрессивный курс российского руководства.

Секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев 8 июня сообщил, что 20 участников программы «Время героев» победили на предварительном голосовании партии. Эта государственная инициатива предусматривает привлечение ветеранов войны против Украины к работе на местном, региональном и федеральном уровнях.

Якушев уточнил, что 10 ветеранов будут выдвигаться по партийным спискам на выборах в Думу. Еще 10 кандидатов будут баллотироваться в одномандатных округах.

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Другой известный связанный с Кремлем военный блогер 20 августа заявил, что российские власти все чаще продвигают ветеранов на государственные должности. По его словам, депутат Думы, обладающий боевым опытом, обладает «особым видом легитимности», который «сложно публично обжаловать».

Блогер также отметил, что ветераны войны против Украины в конечном счете должны стать «новой элитой», которая будет определять дальнейшее развитие России.

Таким образом, прокремлевские военные блогеры, вероятно, формируют в российском обществе ожидания еще большей милитаризации Госдумы после выборов.

Напомним, Верховный суд России устранил оппозиционную партию «Яблоко» от выборов в Госдуму, удовлетворив иск партии «Родина» из-за якобы нарушений авторских прав, экстремистской пропаганды и иностранного финансирования. Аналитики отмечают, что Кремль пытается лишить избирателей возможности голосовать за единую силу с открытой антивоенной позицией, опасаясь роста общественного недовольства из-за войны.

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