Путин сделал заявление о вступлении Украины в НАТО и ЕС
Путин еще раз повторил тезис, мол, НАТО угрожает России.
Российская Федерация якобы никогда не возражала против членства Украины в Европейском Союзе.
Об этом заявил президент-диктатор РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Чего не скажешь о Североатлантическом Альянсе. По словам "фюрера", Москва считает "неприемлемым членство Украины в НАТО".
"ЕС не является военно-политическим блоком, в отличие от НАТО. Мы выступали против военного освоения Украины, потому что это чревато российской безопасностью", - высказался диктатор.
Напомним, российский "фюрер" нагло заявил, мол, у России якобы никогда не было желания "на кого-либо нападать". Мол, и нападения на Украину не было. В свою очередь, говорит хозяин Кремля, "единственная цель" войны России в Украине - защита собственных интересов и людей, "связывающих свою судьбу с РФ".