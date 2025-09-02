ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1933
Время на прочтение
1 мин

Путин сделал заявление о вступлении Украины в НАТО и ЕС

Путин еще раз повторил тезис, мол, НАТО угрожает России.

Автор публикации
Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Российская Федерация якобы никогда не возражала против членства Украины в Европейском Союзе.

Об этом заявил президент-диктатор РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Чего не скажешь о Североатлантическом Альянсе. По словам "фюрера", Москва считает "неприемлемым членство Украины в НАТО".

"ЕС не является военно-политическим блоком, в отличие от НАТО. Мы выступали против военного освоения Украины, потому что это чревато российской безопасностью", - высказался диктатор.

Напомним, российский "фюрер" нагло заявил, мол, у России якобы никогда не было желания "на кого-либо нападать". Мол, и нападения на Украину не было. В свою очередь, говорит хозяин Кремля, "единственная цель" войны России в Украине - защита собственных интересов и людей, "связывающих свою судьбу с РФ".

Дата публикации
Количество просмотров
1933
