Путин сделал заявление о выборах в Украине: прекратит ли РФ удары

Российский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что «готов подумать» над тем, чтобы удержаться от ударов вглубь территории Украины на время выборов.

Об этом Путин сказал во время прямой линии сегодня, 19 декабря.

«Скажу вещь, которая может прозвучать неожиданно. Мы готовы подумать о том, чтобы обеспечить безопасность во время выборов в Украине. Хотя бы прекратить, воздержаться от ударов в глубь территории в день голосования», — заверил диктатор.

Реклама

В то же время, диктатор требует, чтобы проживающие в РФ украинцы тоже голосовали. Конечно, можно предположить, что Путин заранее знает, как заставить их голосовать «правильно».

«И если уж выборы будут, то тогда мы имеем право требовать от тех, кто будет их организовать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, которые сейчас проживают в России, проголосовать на территории Российской Федерации», — заявил диктатор.

Путин утверждает, что на территории РФ сейчас проживает от 5 до 10 млн граждан Украины. Независимо подтвердить такие данные нельзя.

В то же время диктатор добавил, что не позволит использовать проведение выборов в Украине «исключительно для того, чтобы остановить наступление российских войск».

Реклама

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает голосование через «Дію» на выборах.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что нужно провести президентские выборы в Украине, потому что, мол, их «давно не было». Впоследствии он повторил свое заявление и добавил, что вопрос выборов вроде бы один из самых обсуждаемых среди граждан Украины.