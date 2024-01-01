Путин сделал заявление о "завершении" войны против Украины

Диктатор подчеркнул, что у России якобы "нет желания воевать бесконечно".

Президент России Владимир Путин заявил, что его государство якобы хочет завершить войну против Украины, однако на своих условиях.

Об этом российский диктатор сказал на встрече с ранеными российскими оккупантами.

"Суть проблемы – не в Украине, а в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию. Вот, в чем проблема. Но у них ничего не получится. Это просто исключено", – убежден Путин.

Он также придумал, что якобы наступает осознание этого и меняется риторика.

"Те, кто еще вчера говорили, что нужно нанести стратегическое поражение России, теперь уже ищут высказывания относительно того, как бы поскорее завершить конфликт. И мы тоже хотим завершить конфликт, при чем как можно скорее, только на наших условиях", — отметил хозяин Кремля.

Читайте главные новости дня:

Путин подчеркнул, что якобы у РФ "нет желания воевать бесконечно".

Напомним, по информации издания Nikkei Asia, Путин предупредил лидера Китая Си Цзиньпина о том, что война против Украины может длиться не менее пяти лет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Нет очень хорошая новость! Путин готов воевать до конца? Но есть хороший сигнал!

Читайте также: