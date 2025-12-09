Путин сделал заявление об оккупированных территориях Украины

Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин выступил с очередным заявлением о временно оккупированных территориях Украины.

Его заявление передают пропагандистские СМИ.

В частности, лидер Кремля заявил, что оккупированные территории Украины являются «возвращением». Также, по его мнению, эти регионы «всегда были частью России».

«Возвращенные от Украины территории важны, эти земли всегда были частью России», — заявил Путин.

Напомним, в Кремле убеждают, что якобы у «фюрера» РФ Владимира Путина нет желания восстановить Советский Союз. Мол, заявления, утверждающие обратное, не соответствуют действительности.