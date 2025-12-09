- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 3646
- Время на прочтение
- 1 мин
Путин сделал заявление об оккупированных территориях Украины
Владимир Путин назвал украинские оккупированные регионы «российскими».
Российский диктатор Владимир Путин выступил с очередным заявлением о временно оккупированных территориях Украины.
Его заявление передают пропагандистские СМИ.
В частности, лидер Кремля заявил, что оккупированные территории Украины являются «возвращением». Также, по его мнению, эти регионы «всегда были частью России».
«Возвращенные от Украины территории важны, эти земли всегда были частью России», — заявил Путин.
Напомним, в Кремле убеждают, что якобы у «фюрера» РФ Владимира Путина нет желания восстановить Советский Союз. Мол, заявления, утверждающие обратное, не соответствуют действительности.