Путин сделал заявление об "Орешнике" и ядерном оружии

Президент России Владимир Путин заявил, что достаточное количество систем "Орешник" фактически отменяет необходимость применения ядерного оружия.

Главу Кремля цитируют российские средства массовой пропаганды.

По словам Путина, России теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а "Орешинк"

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"Вы говорили об ужесточении ядерной доктрины. Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы ее совершенствуем. А так, по большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник". Потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставит просто на грань практически отсутствие необходимости применения ядерного оружия", – высказался российский диктатор.

Он добавил, что поэтому РФ ведет себя якобы сдержанно, в то же время, где это нужно, проявляет волю.

"Поэтому мы ведем себя достаточно аккуратно по всем направлениям — я бы сказал, даже сдержанно. Но там, где нужно, проявляем необходимую волю — и на государственном уровне, и на уровне граждан Российской Федерации", – сказал Путин.

Напомним, в ноябре Путин подписал указ об основах государственной политики ядерного сдерживания, утвердив обновленную ядерную доктрину.

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