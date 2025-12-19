Путин сделал заявление об ответственности за смерти людей в войне против Украины

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент России Владимир Путин цинично отвергает свою ответственность за смерти людей в войне его государства против Украины.

Об этом диктатор высказался во время «Прямой линии» 19 декабря.

Путин в очередной раз соврал о том, что якобы это не Россия начала войну против Украины.

«Мы не считаем себя ответственными за смерть людей, потому что не мы начинали эту войну», — сказал президент РФ.

Напомним, Путин также цинично обвинил Украину в нежелании завершать войну мирным путем, в то же время нагло требуя капитуляции на основе своих ультиматумов лета 2024 года. Диктатор заявил, что Москва якобы «хочет» мира, но ждет от Киева готовности обсуждать «территориальный вопрос» и устранения вымышленных Кремлем «первопричин кризиса».