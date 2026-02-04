"Путин сдержал свое слово": Трамп ошарашил заявлением об энергетическом перемирии

Трамп похвалил Путина за соблюдение «перемирия» / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп продолжает шокировать украинцев своими заявлениями, которые все чаще не имеют ничего общего с реальностью.

На брифинге в Белом доме Трамп заявил, что Путин якобы сдержал свое слово и энергетическое перемирие продолжалось «с воскресенья до воскресенья» (на самом деле — менее 4 дней).

«Это было с воскресенья по воскресенье, а затем возобновилось, и он (Путин — Ред.) сильно ударил по ним (украинцам — Ред.) минувшей ночью. Он сдержал свое слово. Так и было. Знаете ли, даже одна неделя — это уже много, мы готовы принять что угодно, потому что там действительно очень холодно. Но это было с воскресенья по воскресенье», — сказал Трамп.

Президент США выразил сожаление, что Путин «не пошел дальше» и не продлил перемирие на более долгий срок.

«Я бы хотел, чтобы он это сделал. Я хочу, чтобы он положил конец войне», — подытожил Трамп.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что имел разговор с Путиным, в котором отметил необходимость прекращения войны в Украине. Президент США не уточнил, когда именно состоялся этот разговор.

Ранее Дональд Трамп приписал себе заслугу в убеждении диктатора России временно приостановить такие нападения на неделю из-за похолодания в Украине.

29 января он подтвердил, что лично просил Путина приостановить обстрелы Киева и других городов Украины.

Однако этой ночью РФ нанесла самый масштабный с начала 2026 года удар по энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего пострадали объекты генерации и распределения электроэнергии в восьми областях, а тысячи потребителей остались без света.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что энергетическое перемирие продержалось неполных четыре дня и было нарушено Россией.

