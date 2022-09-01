"Путин сегодня впервые признался, что его цель — уничтожение Украины": Пионтковский — о новой цели РФ в войне

Своими заявлениями о том, что в Украине якобы создается антироссийский анклав, который следует "ликвидировать", президент России Владимир Путин впервые признался, что хочет уничтожить Украину.

Этому предшествовали заявления российской пропаганды и так называемые "исторические статьи" Путина.

Об этом российский оппозиционер, публицист Андрей Пионтковский сказал в эфире "24 канала".

"Путин сегодня впервые признался, что его целью является уничтожение Украины. Ранее об этом говорили все его пропагандисты включая тех же Кедми, Соловьева и других. Эта цель явно вытекала из его исторической статьи, в которой он доказывал, что "никогда не существовало Украинской государства". Более того, он дальше пошел: в статье оказывается и "народа украинского никогда не было". Вот мы – один народ и все. И вот он сегодня довел это до логического продолжения – будем уничтожать Украину", – объяснил Пионтковский.

Напомним, 1 сентября перед школьниками Путин заявил, что в Украине якобы создается антироссийский анклав, поэтому войска РФ должны его уничтожить. Диктатор также назвал новую "цель" войны РФ против Украины.

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