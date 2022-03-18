Путин сейчас стал очень опасным для всей российской элиты – эксдепутат Госдумы

Путин сейчас стал очень опасным для всей российской элиты – эксдепутат Госдумы

Есть люди, которые безвозвратно связаны с главой Кремля, сказал политик.

Эксдепутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что президент Владимир Путин сейчас стал очень опасным для всей российской элиты. Эти люди понимают: если не Путин, они не только уйдут от власти, а могут потерять свободу или даже жизнь.

Об этом Пономарев рассказал в интервью Радио НВ.

"Ненавидят – это, наверное, неправильное слово", – сказал эксдепутат Госдумы в ответ на вопрос о том, окружение Путина боится его и ненавидит одновременно?

"Путин сейчас начал быть очень опасным для всей российской элиты. Есть определенные люди, которые с ним связаны безвозвратно, например, тот же Патрушев (секретарь Совета нацбезопасности РФ). Они понимают: если не Путин, то они не только уйдут от власти, а могут потерять не только свободу, но и жизнь", – рассказал Пономарев.

Он также рассказал, что большинство элиты в России сейчас "стараются отползти, чтобы не попасть под сильнейший удар западных санкций".

"То есть если взять пример руководителя Центрального банка РФ Набиулиной: она уже однажды пыталась уйти в отставку, подала соответствующую просьбу, но она была неудовлетворена. По моей информации, то же самое делал и министр финансов РФ. Есть слухи из Москвы, что они начали себя очень (дерзко – ред.) ставить на совещаниях в Кремле. Говорят: "Не мы эту передрягу сделали – не нам эту грязь разгребать", – рассказал бывший российский депутат.

Напомним, ранее Пономарев рассказывал, что сговор российских элит о физической ликвидации Путина возможен, однако этот процесс будет происходить постепенно.