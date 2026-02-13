- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1588
- Время на прочтение
- 2 мин
Путин сформировал делегацию на переговоры: в Женеву полетит "ястреб" Кремля
Возглавит российских переговорщиков помощник президента РФ Владимир Мединский.
В составе российской делегации, которая прибудет на переговоры относительно мира в Украине в Женеву, будет заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Этого российского дипломата называют кремлевским «ястребом», то есть сторонником агрессивной внешней политики.
О формировании переговорной группы от РФ сообщили российские пропагандисты агентства ТАСС.
В сообщении уточнили, что в российской делегации будет не менее 15 человек.
Возглавлять переговорщиков Путина будет его помощник Владимир Мединский. Он уже был руководителем российской делегации, в частности, на переговорах в Стамбуле в мае 2025 года.
Тогда же сопредседателем переговорной группы был Михаил Галузин, который выступал главным коммуникатором от МИД РФ, озвучивая требования о нейтральном статусе Украины и прекращении поставок западного оружия.
Этот кремлевский «ястреб» в своих официальных заявлениях также неоднократно подчеркивал, что любое урегулирование войны в Украине возможно только при условии признания оккупированных территорий.
Кто будет представлять Украину на переговорах
Украинский президент Владимир Зеленский определил предварительный состав украинской делегации.
Переговоры с россиянами будут вести:
секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров;
глава Офиса президента Кирилл Буданов;
начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов;
глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия;
первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица;
заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.
Украинская делегация уже начала подготовку к предстоящей встрече.
Напомним, трехсторонние мирные переговоры Украины, Соединенных Штатов Америки и России состоятся в Женеве 17-18 февраля.