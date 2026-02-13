Путин отправляет "ястребов" на переговоры по миру в Украине / © ТСН

Реклама

В составе российской делегации, которая прибудет на переговоры относительно мира в Украине в Женеву, будет заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Этого российского дипломата называют кремлевским «ястребом», то есть сторонником агрессивной внешней политики.

О формировании переговорной группы от РФ сообщили российские пропагандисты агентства ТАСС.

В сообщении уточнили, что в российской делегации будет не менее 15 человек.

Реклама

Возглавлять переговорщиков Путина будет его помощник Владимир Мединский. Он уже был руководителем российской делегации, в частности, на переговорах в Стамбуле в мае 2025 года.

Тогда же сопредседателем переговорной группы был Михаил Галузин, который выступал главным коммуникатором от МИД РФ, озвучивая требования о нейтральном статусе Украины и прекращении поставок западного оружия.

Этот кремлевский «ястреб» в своих официальных заявлениях также неоднократно подчеркивал, что любое урегулирование войны в Украине возможно только при условии признания оккупированных территорий.

Кто будет представлять Украину на переговорах

Украинский президент Владимир Зеленский определил предварительный состав украинской делегации.

Реклама

Переговоры с россиянами будут вести:

секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров;

глава Офиса президента Кирилл Буданов;

начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов;

глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия;

первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица;

заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

Украинская делегация уже начала подготовку к предстоящей встрече.

Напомним, трехсторонние мирные переговоры Украины, Соединенных Штатов Америки и России состоятся в Женеве 17-18 февраля.