Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

После провального парада 9 мая российский лидер Владимир Путин во время общения с прессой неожиданно с уважением назвал президента Украины «господином Зеленским».

Обозреватели издания Clash Report обратили внимание на то, как радикально изменилась риторика Путина в отношении Владимира Зеленского

В Сети распространили видео со сравнением выступлений российского президента в 2022 и 2026 годах.

В начале полномасштабного вторжения он называл украинское руководство «шайкой наркоманов и неонацистов». Теперь, после более четырех лет войны, он официально использует фразу «господин Зеленский».

«Я слышал, что господин Зеленский готов провести личную встречу», — сказал 9 мая хозяин Кремля, после чего закашлялся.

Такую смену тона эксперты воспринимают как свидетельство того, что Путин «сдулся» или вынужден менять тактику из-за затяжной войны и отсутствия достижений на поле боя.

Провальный парад Путина 9 мая — что известно

Напомним, во время правления Владимира Путина парады к так называемому «дню победы» были главным инструментом демонстрации военной мощи РФ. Однако 9 мая 2026 года торжественное шествие под стенами Кремля не скрыло, а лишь подчеркнуло глубокий кризис и уязвимость российского режима.

В этом году парад на Красной площади Москвы длился всего 45 минут, что сделало его самым коротким в современной истории. Кремль, похоже, предоставил приоритет безопасности над традиционной демонстрацией силы.

Президент РФ Владимир Путин, который появился на параде в Москве 9 мая, вызвал жестокие насмешки из-за своего истощенного и подавленного вида.

