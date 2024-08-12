Путин шокирован прорывом и наступлением ВСУ в Курской области — Bild

Внезапная атака на Курскую область повергла в шок российского "фюрера" Владимира Путина и военное руководство страны-агрессора. Остановить украинское наступление Москва пока не может.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

"Армия президента Владимира Зеленского оказывает постоянное давление ракетами, беспилотниками и артиллерией. Российские войска вызвали подкрепление — пока безуспешно. Однако, по мнению экспертов Института изучения войны США (ISW), украинское продвижение может замедлиться", — говорится в статье немецкого издания.

Кроме того, Bild упоминает в материале украинского военного, по словам которого операция в Курской области преследует цель "дестабилизировать Россию".

"Мы идем в наступление. Задействованы тысячи украинских военных. Цель – рассредоточить позиции противника, нанести ему максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России", — сообщил украинский боец, имени которого не называют.

Напомним, в ISW назвали четыре сценария того, как власти РФ будут реагировать на события в Курской области. Кроме того, американские аналитики подчеркивают, что ВСУ смогли добиться оперативной внезапности вдоль границы с Россией.

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