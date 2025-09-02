ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2499
Время на прочтение
1 мин

Путин сказал, что будет с энергетикой Украины из-за обстрелов РФ

Путин предупредил, что удары по российским энергетическим объектам не останутся без последствий.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин в очередном интервью прокомментировал удары по российским энергетическим объектам.

Об этом говорится в его заявлении, сообщают росСМИ.

«Особенно в зимний период, мы очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого мы начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, скажем так, серьезно», — сказал Путин.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия систематически атакует энергетическую инфраструктуру Украины, включая электростанции и газовую промышленность, что влияет на производство электроэнергии. Недавние удары дронов и ракет в Сумах, Днепре и Херсоне вызвали перебои и повреждения объектов.

Дата публикации
Количество просмотров
2499
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie