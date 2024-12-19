Путин сказал, готов ли разговаривать с Зеленским: условия переговоров от РФ

Глава Кремля заявил, что легитимный президент в Украине может появиться только после проведения выборов.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности договариваться и подписывать соглашения только с легитимным руководством Украины. С президентом Владимиром Зеленским диктатор готов разговаривать только в случае его переизбрания на должность.

Об этом Путин заявил в эфире прямой линии.

Президент России высказался об условиях для переговоров с Украиной об окончании войны.

"У нас нет предварительных условий. Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чем мы договорились в Стамбуле в 2022 году, и исходя из реалий на поле боя", – сказал глава Кремля.

Он также сказал, что РФ готова договариваться и подписывать соглашения только с легитимным руководством Украины. По его словам, легитимной в Украине сейчас является Верховная Рада и ее глава.

Путин в который раз повторил свой пропагандистский тезис о якобы "нелегитимности" Зеленского, сказав, что легитимный президент в Украине может появиться только после проведения выборов.

"Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с кем-то разговаривать, в частности с Зеленским. Но сейчас, если Украина хочет идти по мирному урегулированию, они могут организовать внутри Украины процесс, как захотят. Подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным, а это Рада и председатель Рады", – высказался диктатор.

Напомним, Путин также заявлял, что Россия готова к переговорам и компромиссам, одна к этому якобы не готова Украина.

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