Путин скажет украинцам, что Запад их предал: Джонсон предупредил об опасности

Путин может убедить украинцев, что Запад их предал / © Associated Press

Без поддержки Запада президент РФ Владимир Путин попытается навязать Украине мнение, что с Россией лучше.

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказал такое мнение в разговоре с Дмитрием Гордоном.

Джонсон предупредил об опасности промедления Запада в поддержке Украины.

По его словам, Кремль не отказался от планов покорить всю Украину или установить над ней политический контроль. Единственный способ остановить эти амбиции — четко дать понять, что Запад никогда не признает такого результата.

Джонсон подчеркнул, что Украине необходима немедленная помощь: военная, экономическая и политическая, а также реальная перспектива членства в НАТО и ЕС.

«Иначе со временем Путин постарается убедить украинцев: мол, Запад вас предал, в НАТО не взяли, в ЕС не допустили, с нами вам будет лучше. Это абсолютная чушь. Будущее Украины — только со свободным миром, и Запад должен доказать серьезность своих намерений», — заявил Джонсон.

Тем временем встреча с Владимиром Путиным на Аляске не заставила президента США Трампа услышать Европу , считают западные СМИ.