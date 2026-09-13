Путин скорее продолжит убивать, чем признает поражение: Украину ждет тяжелая зима — Guardian

Путин все еще говорит об успехах / © ТСН

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Россия, не достигнув желаемого результата на поле боя, усиливает атаки на украинские города, а западные страны не могут и дальше оставаться в стороне.

Такое мнение высказал обозреватель Guardian Саймон Тисдалл.

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По его словам, российские удары уже регулярно направлены по жилым домам, школам, больницам, предприятиям и объектам инфраструктуры, необходимым для нормальной жизни.

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Волны дневных атак баллистическими ракетами и ударными беспилотниками по Киеву и другим городам, как акцентирует автор, приводят к разрушению распределительных центров супермаркетов, фармацевтических и медицинских предприятий, логистических объектов и складов.

Это, как пишет Тисдалл, уже сказывается на гражданском населении: растет количество жертв, возникают перебои со снабжением продовольствием и другими необходимыми товарами.

Особо опасной ситуация может стать зимой. Россия, прогнозирует обозреватель, снова попытается бить по системам водоснабжения и энергетической сети Украины, оставляя миллионы людей без электроэнергии.

«Он скорее убьет всех, чем признает, что проиграл», — так Тисдалл характеризует политику Владимира Путина.

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Путин все еще говорит об успехах

По информации автора, на этой неделе Путин заявил Дональду Трампу, что продолжающаяся уже пятый год российская «специальная военная операция» якобы развивается по плану.

Однако западные аналитики оценивают ситуацию по-другому. Тисдалл считает, что Россия несет значительные военные потери, а российские власти одновременно сталкиваются с растущим экономическим и общественным давлением внутри страны.

Несмотря на это, Путин, по мнению обозревателя, может рассчитывать на еще одну масштабную попытку сломить сопротивление Украины.

На ситуацию влияет и политика Дональда Трампа. Тисдалл напоминает, что после продолжительного периода бездействия американский президент снова активизировал контакты с Москвой: в минувшие выходные в российскую столицу прибыли Джаред Кушнер и Стив Виткофф. В то же время, они впервые посетили и Киев.

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На фоне этого снова заговорили о возможности переговоров, в то время как российские атаки против Украины продолжаются.

Украина стала более уязвимой к ударам с воздуха

Одной из главных причин нынешней ситуации Тисдалл называет непоследовательность американской политики.

По его мнению, после начала полномасштабной войны администрация Джо Байдена поддержала Украину, однако в дальнейшем Киев фактически оставили один на один с необходимостью продолжать борьбу. При Трампе ситуация, считает обозреватель, стала еще сложнее.

Украина смогла остановить российское наземное наступление и перенести часть боевых действий на территорию РФ, однако в то же время остается очень уязвимой к воздушным атакам.

Тисдалл связывает это, в частности, с решениями администрации Трампа по поставкам вооружений и возможности Украины производить перехватчики для систем Patriot. Европейские страны пока не смогли полностью компенсировать этот недостаток.

Обозреватель также критикует политику Трампа по отношению к Путину и его отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его мнению, это ослабляет украинское сопротивление, европейскую безопасность и перспективы скорейшего завершения войны.

Украинцы устали от войны, но не готовы просто отдать территории

Тисдалл ссылается на недавний опрос, согласно которому около 60% украинцев выступают против передачи России по территориям Донбасса. Приблизительно такая же доля респондентов готова поддержать прекращение огня при условии западных гарантий безопасности и фиксации нынешней линии фронта.

По словам автора, большинство россиян также хотят прекращения войны.

При этом финансовые трудности испытывают и Москва, и Киев, несмотря на предусмотренный Европейским Союзом заем Украины на 100 млрд долларов.

«Очевидно, что соглашение возможно», — отмечает Тисдалл.

В то же время, он считает, что политические лидеры игнорируют общественные настроения, а обычные люди все сильнее чувствуют собственное бессилие влиять на ход событий.

Автор видит проблему в отсутствии действенного мирного механизма

Тисдалл проводит параллели между войнами в Украине, Газе и Иране. По его мнению, одним из факторов, позволяющих таким конфликтам становиться затяжным, является отсутствие независимых и убедительных мирных процессов.

Он критикует подход Трампа к российско-украинской войне, утверждая, что президент США фактически встал на сторону Москвы и не уделял должного внимания вопросу ответственности России за начало войны.

Отдельно автор упоминает ситуацию на Ближнем Востоке, где, по его мнению, личные политические интересы лидеров также мешают достижению договоренностей.

Тисдалл призывает создать независимых мирных посредников с мандатом ООН, которые могли бы помогать сторонам добиваться договоренностей.

Войны становятся бесконечными, когда правила перестают действовать

Еще одной причиной затяжных конфликтов автор называет пренебрежение к международному праву.

По его мнению, неуважение к принципам послевоенного мирового порядка — верховенству права, государственному суверенитету и международным механизмам контроля — создает условия, при которых войны могут продолжаться без конца.

Тисдалл напоминает о военных преступлениях, которые, по его словам, были зафиксированы в Украине, в частности, в Буче и Мариуполе, а также в Газе и Иране.

Отдельной проблемой он называет отсутствие полного независимого освещения боевых действий. Ограничение доступа международных журналистов к Газе, ограниченное раскрытие информации США о операциях против Ирана и российская цензура информации о войне в Украине, по мнению автора, препятствуют обществу получать полную картину событий.

«Публичное невежество способствует злоупотреблениям и продолжает конфликты», — пишет Тисдалл.

НАТО должно действовать активнее

По мнению обозревателя Guardian, затяжные войны в значительной степени являются результатом действий политических лидеров, которые переоценивают собственные возможности, недооценивают противника, исключают мирные альтернативы, не признают ошибок и не хотят брать на себя ответственность.

В то же время автор отмечает, что Украина не может ждать.

«Западные демократии не могут сидеть сложа руки, пока количество жертв среди гражданского населения в результате варварских атак Москвы ежедневно растет», — отмечает он.

Тисдалл призывает НАТО перейти к более активной позиции, четко заявить, что новые военные преступления не будут оставаться без ответа, а также угрожать ударами с воздуха по российским объектам запуска ракет и беспилотников.

По его мнению, это необходимо сделать до того, как российская «вечная война» окончательно превратится в войну, грозящую уже всем.

Тем временем Россия засыпает запад Украины сотнями дронов. По состоянию на утро 13 сентября Воздушные силы сообщают о сотнях запущенных БПЛА и новых целях в небе.

В частности, в Тернополе поражен объект транспортной инфраструктуры и промышленное помещение.

В Ивано-Франковске временно приостановили работу вокзала и общественного транспорта.

Также россияне нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда, следовавшего из Киева в Варшаву.

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