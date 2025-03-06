А европейские войска, которые вскоре могут быть развернуты в Украине, станут "кинжалом в сердце" Путина, считает британский журналист.

Президент России Владимир Путин "слаб и отчаянно хочет мира", ведь на всех уровнях война стала для него "катастрофической катастрофой".

Так написал британский журналист, редактор отдела обороны и иностранных дел Кон Кафлин в The Telegraph.

"Не обманывайте себя, Путин слаб и отчаянно стремится к миру. Несмотря на всю свою браваду, Кремль отчаянно надеется, что возвращение Трампа будет в конце концов означать конец войны", – говорится в материале.

По словам Кафлина, есть веская причина, почему Россия вдруг так захотела поддержать стремление президента США Дональда Трампа прекратить войну в Украине.

"Почти на всех уровнях конфликт стал катастрофической катастрофой для Владимира Путина. Пропагандистская машина Кремля, возможно, и высмеивает европейцев, которые испытывают определенный дискомфорт из-за отношения администрации Трампа к бывшим союзникам Вашингтона, однако это лишь попытка отвлечь внимание от истинного давления, которое Москва испытывает из-за своей интервью The Tele.

Кафлин отмечает, что российские пропагандистские СМИ "схватились за начальные попытки администрации Трампа, сделав абсурдное предположение, что Вашингтон якобы теперь присоединится к их, российскому видению".

"По последним западным оценкам, общее число погибших и раненых россиян во время конфликта в Украине составляет 850 000 человек, что превышает общее количество американских и британских военных, погибших в боях в Европе во время Второй мировой войны. воспользовался возможностью поддержать мирные предложения Трампа", – пояснил журналист.

Одним из признаков того, что Кремль стремится положить конец конфликту, является недавнее предложение Путина выступить посредником в мирном соглашении между Ираном и США по противоречивой ядерной программе Тегерана. Тем временем, Верховный лидер Ирана Али Хаменеи уже отверг идею возобновления переговоров с Трампом по этому вопросу, назвав ее нерациональной.

"Это просто указывает на то, насколько мало влияния Москва может использовать на любых мирных переговорах по Украине", – пояснил журналист.

Также он добавил, что настроение в Кремле не улучшится и усилия европейских лидеров по усилению безопасности. Напомним, Европейская комиссия наметила планы собрать 800 млрд евро для повышения способности Европы защищаться.

"Неспровоцированное вторжение Путина в Украину уже убедило две до сих пор нейтральные европейские страны – Финляндию и Швецию – принять лоно НАТО, тем самым значительно усилив безопасность северного фланга Альянса", – пояснил журналист.

Напомним, США и Украина согласовали дату переговоров по прекращению войны. Об этом сообщила журналистка Fox News. Они должны начаться 11 марта в Саудовской Аравии.

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