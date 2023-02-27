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Путин "слишком уверен", что сможет захватить Украину — глава ЦРУ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
709
Время на прочтение
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Путин "слишком уверен", что сможет захватить Украину — глава ЦРУ

Фото: Associated Press

Бернс сообщил о встрече с главой российских разведывательных служб, который был «дерзким и высокомерным».

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент России Владимир Путин «слишком уверен» в способности российских военных покорить Украину.

Об этомпишет Радио Свобода.

В телевизионном интервью 26 февраля 2023 г. Бернс сообщил, что в ноябре 2022 года во время встречи с главой российских разведывательных служб, тот проявил «чувство дерзости и высокомерия», которое отражало убеждение самого Путина в том, что он может «уничтожить украинцев». и преодолеть европейских союзников Украины.

Напомним, что ранее Министерство обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что российский диктатор Владимир Путин представляет опасность для человечества.

Добавим, что ранее СМИ писали о том, что российский президент Владимир Путин не откажется от власти до конца жизни. Поэтому, вероятно, умрет в должности или от старости. Или же – с шарами в спине.

Заметим, что ранее глава украинской нации Владимир Зеленский назвал Путина слабым человеком, а Бучу – лицом России.

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Дата публикации
Просмотры
709
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