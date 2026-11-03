Владимир Путин. / © Associated Press

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На фоне все более разрушительных ударов «фюрер» агрессора России Владимир Путин цинично делает ставку на стратегию истощения Украины. Кремль рассчитывает, что массированные атаки сделают жизнь гражданского населения невыносимой, а также нанесут удар по экономике, нарушат ее работу и изолируют Киев от европейских партнеров.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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«Успехи ВСУ на поле боя подорвали теорию победы Путина, основанную на предположении, что оккупанты смогут продолжать медленное и изнурительное, но последовательное продвижение на поле боя дольше Запада будет поддерживать Украину», — говорится в отчете.

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Аналитики отмечают, что войска РФ получили негативные территориальные достижения за последние два месяца, понеся почти 100 тыс. потерь в сентябре-октябре 2026-го.

В ISW отмечают, что такие реалии поля боя заставили Путина пересмотреть свою теорию победы, чтобы положиться на принудительную кампанию дальнобойных дронов и ракет, чтобы заставить Киев капитулировать в предстоящую зиму.

Отмечается, что с начала этого года удары РФ убили или ранили более 7,5 тыс. гражданских лиц — это на 50% больше, чем за весь 2025 год.

«Россияне используют дневные удары как часть более широких усилий, направленных на то, чтобы сделать повседневную жизнь в Украине невыносимой, нанести значительные жертвы среди гражданского населения и ухудшить экономику, совершив по меньшей мере 10 дневных ударов в течение октября», — говорится в отчете Института.

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В частности, оккупанты нанесли значительные дневные удары по Украине 15, 16 и 17 октября, используя перебои в обслуживании Starshield, пользовавшись временно ослабленной способностью перехватывать реактивные беспилотники.

Кроме того, аналитики отмечают, что войска РФ оказали приоритет ударам по торговым центрам в еще одной попытке нанести ущерб украинцам, нанося удары по инфраструктуре, от которой они зависят в повседневной жизни. Украинский совет по торговым центрам сообщил, что предупреждение о воздушной тревоге заставили ТЦ закрыться на 9,8 рабочих дней в октябре. Также в прошлом месяце воздушные тревоги приходились на 32,5% рабочего времени ТЦ по сравнению с 12,2% годом ранее.

Российские войска усиливают удары по западной Украине, а также по пунктам пропуска на границе с Молдовой, Румынией и Польшей, вероятно, с целью двойного усилия: запугать государства-члены НАТО и другие европейские страны, чтобы они отказались от поддержки страны, ухудшить состояние пограничной инфраструктуры и международных наземных линий.

«Кампания дальнобойных ударов по Украине позволяет Путину отвлекаться от замедления продвижения российской армии на фронте и одновременно усиливать давление на украинское общество. В Кремле, вероятно, рассчитывают, что постоянные атаки истощат украинцев, ослабят сопротивление и усилят давление на власть с требованием пойти на уступки», — отмечают американские специалисты.

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Отмечается, что Россия наращивает масштабы ракетно-дроновых атак, а это еще раз доказывает критическую важность западной помощи для усиления украинской ПВО. Речь идет не только об американских комплексах Patriot, способных эффективно перехватывать российские баллистические ракеты, но и о других средствах противовоздушной обороны. Их сочетание должно обеспечить Украине многоуровневую и хорошо оснащенную систему защиты неба.

«Украина и ее партнеры должны помешать Кремлю превратить технологическую адаптацию, повреждение инфраструктуры и умышленное нанесение ущерба гражданскому населению в стратегический рычаг влияния», — подытожили аналитики.

Атаки РФ — последние новости

Российская армия 2 ноября нанесла мощный авиаудар по Камышувасу. В результате атаки погибли почти 30 мирных жителей. Оккупанты несколько раз атаковали школу, которая была гуманитарным пунктом. Россияне применили тактику двойного удара: после первой атаки по укрытию, где находились гражданские, оккупанты сбросили еще девять авиабомб.

Ночью против 3 ноября РФ массированно атаковала Днепр: ударила по домам, медучреждениям и ТЭЦ. По меньшей мере один человек погиб, а около 20 получили травмы.

Кроме того, россияне ударили по больнице Харькова. Эпицентром удара стал переход между корпусами одной из харьковских больниц. В результате взрыва существенных повреждений получили фасад и внутренние отделения медицинского учреждения, выбиты сотни окон. Число пострадавших возросло до 73 человек.

Кроме того, этой ночью и утром три центральных области Украины во взрывах – Житомирская, Черкасская и Винницкая. В частности, россияне попали в критическую инфраструктуру. В регионах произошли отражения света.

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