Трамп сначала позвонил по телефону "фюреру" Путину: Зеленский прокомментировал

Президент не очень приветствует то, что Трамп сначала говорил с диктатором страны-агрессорки.

Президент США Дональд Трамп 12 февраля позвонил по телефону "фюреру" РФ Владимиру Путину, а уже после этого украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Президент Украины рассказал о своей реакции на это во время Мюнхенской конференции.

На вопрос о том, как относится к тому, что Трамп сначала позвонил по телефону Путину, Зеленский ответил, что не очень этому рад. Впрочем, подчеркнул он, "наибольшая угроза, если первой будет встреча с Путиным".

Как сообщалось, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным. Они договорились о совместных усилиях по прекращению войны в Украине и возможных взаимных визитах.

После этого Трамп побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры стран договорились о немедленном начале работы команд по окончании войны.

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