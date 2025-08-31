Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Именно на следующей неделе, с 1 сентября, время, когда Кремль должен быть готов к реальным переговорам — встречи на уровне лидеров. Украина рассчитывает на позицию Соединенных Штатов Америки, Европы, стран G-20 относительно давления на РФ для завершения войны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем обращении 31 августа.

«Планируем очень активную дипломатическую неделю. Две недели назад в Вашингтоне прозвучало, что именно к этому времени россияне должны быть готовы к реальным переговорам, к встрече на уровне лидеров. Украина определенно готова к этому. Но единственное, что делает Россия, это вкладывается в дальнейшую войну. Все сигналы от них именно об этом», — заявил президент.

Реклама

Он напомнил о продолжающемся в Китае саммите ШОС и визите в КНР главы РФ Владимира Путина.

«Сейчас во время своего визита в Китай Путин снова будет выкручиваться. Это его спорт номер один. Все в мире заявляли, что нужно прекратить огонь. Все настаивали, что война должна завершиться. Такова была позиция всех в Китае. Мы говорили об этом с премьер-министром Индии. Также с другими лидерами, которые сейчас там, кстати, на саммите», — сказал Зеленский.

Он отметил, что КНР принимает и лидеров Турции, Азербайджана, Казахстана, однако только глава Кремля стремится к продолжению войны в Украине.

«Почти все остальные в мире тоже за прекращение войны. Сегодня принципиально заявления Папы Римского. Спасибо за это. Единственный, кто хочет войны, это Россия. Поэтому будем давить и дальше. Именно на Россию нужно давить. Мы рассчитываем, что никто не будет терпеть затягивание войны. Рассчитываем насильственно позицию Соединенных Штатов Америки, Европы, стран G-20. Эта война придает только дестабилизации мировым процессам. Россия должна за это платить», — сказал Зеленский.

Реклама

Напомним, в Кремле полагают, что именно лидеры Европы ответственны за продолжение войны в Украине. В частности, спикер главы России Дмитрий Песков заявил, что европейцы якобы мешают попыткам вывести процесс украинского урегулирования в мирное русло.

Они- де стремятся всеми силами «сдерживать» Россию, однако Москва, по словам Пескова, умеет этому противодействовать.